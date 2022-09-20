Обладатель Кубка Стэнли Здено Хара завершил карьеру в 45 лет. Он подписал контракт с «Бостоном» на один день

завершит карьеру в качестве хоккеиста .

45-летний словацкий защитник подписал контракт с клубом на один день, чтобы завершить карьеру как представитель «Брюинс».

Хара выступал за «Бостон» на протяжении 14 сезонов в НХЛ. С командой он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.

В общей сложности словак провел 24 сезона в лиге. Также он играл за , «Оттаву» и .

Хара набрал 680 (209+471) очков в 1680 матчах в регулярных чемпионата . В плей-офф защитник записал на свой счет 70 (18+52) баллов в 200 играх.

В сезоне-2008/09 Хара получил приз «Норрис Трофи», вручаемый лучшему защитнику чемпионата НХЛ.