Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о Fan ID: «В наших интересах, чтобы все его сделали. В чем проблема? На ЧМ же оформляли»

Генеральный продюсер считает, что болельщики должны оформить Fan ID.

– Про Fan ID. У вас есть какое-то обязательство не показывать пустые трибуны?

– Никаких обязательств нет.

– И комментаторам не говорят высказываться о Fan ID в хорошем ключе?

– Ну, как в хорошем? Это закон, он принят. В наших же интересах, чтобы все зрители оформили Fan ID. Я хочу, чтобы люди ходили на стадионы. От этого и картинка будет приятнее, и атмосфера будет лучше на трибунах.

Не вижу вообще проблемы оформить Fan ID. На чемпионате мира же оформляли. В чем разница? «Вы не понимаете – это другое» – это отсюда.

– Людей больше всего смущает, что могут отказать «за намерение совершить правонарушение», которое непонятно как выясняется.

– И на чемпионате мира могли отказать.

– Там отказывали конкретно по базам – если ты уже где-то был. А здесь в законопроекте прописано, что могут отказать за «намерение совершить правонарушение».

– Хорошо, и кому отказали?

– У меня нет знакомых, которые собираются что-либо нарушать.

– Ну тогда в чем проблема?

– У Центра Э, кто собирает списки неугодных фанатов, все имена уже есть. В чем тогда смысл паспорта болельщика?

– А на чемпионате мира в чем был смысл?

– Это было для иностранцев, чтобы они свободно въехали в страну, без визы.

– На чемпионате мира ничего никого не смущало, сейчас вдруг смущает.

– Потому что сейчас речь про . И когда люди покупают абонементы, они и так оставляют все свои паспортные данные.

– В чем проблема сходить и оформить?

– Сходить — лишние движения. Сходить в МФЦ, на Госуслугах потыкать, потом вернуться в МФЦ. Это лишние сложности.

– С тем, что это должно быть удобнее, я соглашусь. Абсолютно. Но я оформил – и всем советую, – сказал Тащин.

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