Соболев о недопуске России до Евро-2024: «Уже не расстраивают такие новости. Спокойно к этому отношусь»

Александр Соболев высказался об отстранении сборной России от Евро-2024.
Сегодня стало известно, что российская команда не будет участвовать в жеребьевке отборочного турнира.
«Ничего особенного не увидел. Обычный распорядок, обычные тренировки. О недопуске сборной узнал только что. Мы играем ради сборной, ради еврокубков. К сожалению, мы не играем [на Евро].
Наверное, я ожидал эту новость, но меня уже не расстраивают такие новости. Уже нарастраивались. Спокойно к этому отношусь.
Мотивация? Она есть всегда. С Джикией ничего серьезного. Он пропустил тренировку из‑за укола, который делается после операций по крестам раз в полгода», – сказал нападающий «Спартака» и сборной России.