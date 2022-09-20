Соболев о недопуске России до Евро-2024: «Уже не расстраивают такие новости. Спокойно к этому отношусь»

высказался об отстранении сборной России от Евро-2024.

Сегодня стало известно, что российская команда не будет участвовать в жеребьевке отборочного турнира.

«Ничего особенного не увидел. Обычный распорядок, обычные тренировки. О недопуске сборной узнал только что. Мы играем ради сборной, ради еврокубков. К сожалению, мы не играем [на Евро].

Наверное, я ожидал эту новость, но меня уже не расстраивают такие новости. Уже нарастраивались. Спокойно к этому отношусь.

Мотивация? Она есть всегда. С Джикией ничего серьезного. Он пропустил тренировку из‑за укола, который делается после операций по крестам раз в полгода», – сказал нападающий и сборной России.