Гран-при Монако останется в «Ф-1» еще на три сезона

и Гран-при Монако подписали новое трехлетнее соглашение.

Этап в Монте-Карло останется в календаре как минимум до 2025 года включительно. Предыдущий контракт заканчивался в 2022-м, в переговоры пришлось вмешиваться правящему князю Альберу II.

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