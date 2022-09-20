Сборные Украины и Беларуси разведут при жеребьевке квалификации Евро-2024

Сборные Украины и Беларуси разведут при жеребьевке чемпионата Европы

УЕФА утвердила процедуру жеребьевки. Так, украинская и белорусская команды не смогут встретиться в групповой стадии отбора к Евро-2024, который пройдет в Германии.

Также УЕФА развела следующие сборные: и ; Гибралтар и ; и Босния; Косово и .

Также были утверждены следующие пункты жеребьевки:

Германия, которая будет хозяйкой Евро-2024, получила прямую путевку в финальную стадию и не примет участия в жеребьевке квалификации;

В квалификации примут участие 53 национальные ассоциации, сборные которых будут разбиты на 10 групп: в семи группах будет по пять команд, в трех – по шесть;

Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную часть. Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах, которые будут сыграны в марте 2024 года;

53 участника посеяны в соответствии с общим рейтингом Лиги наций на сезон 2022/23 и распределены по семи корзинам.

Жеребьевка отбора Евро-2020 пройдет 9 октября во Франкфурте.

Напомним, ранее стало известно, что сборная России не будет участвовать в турнире.