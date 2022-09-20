Маккиннон подписал 8-летний контракт с «Колорадо» с зарплатой 12,6 млн долларов в год

подписал контракт с на 8 лет и 100,8 миллиона долларов.

27-летний канадский нападающий продлил соглашение с «Эвеланш», по которому его средняя годовая зарплата составит 12,6 миллиона долларов.

Новый договор вступит в силу через один год – в сезоне-2023/24. В предстоящем сезоне, по условиям действующего контракта, кэпхит Маккиннона составит 6,3 миллиона долларов.

Маккиннон в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Эвеланш».

В регулярном чемпионате он набрал 88 (32+53) очков в 65 играх, в победном плей-офф – 24 (13+11) балла в 20 играх.

Всего в НХЛ первый номер драфта-2013 провел 638 матчей и набрал 648 (242+406) очков. В Кубке Стэнли – 70 игр и 93 (41+52) балла.