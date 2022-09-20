«ЧМ нужно показывать. Президент поставил задачу – чтобы 70% населения занималось спортом, для этого должно быть медийное воздействие». Глава Telesport Макаренко о показе ЧМ-2022

Гендиректор считает, что показывать в России необходимо.

– Мы все заинтересованы в том, чтобы этот чемпионат был показан. В первую очередь фанаты, ну и, конечно, телеканалы и рекламодатели. С учетом того, что наша сборная на ближайшие чемпионаты мира чисто с футбольной точки зрения вряд ли попадет.

– С какой чисто футбольной точки зрения?

– От Европы на чемпионат мира выходит 13 команд. Мы не просто не входим в них, но я даже не вижу перспектив.

– А жеребьевки будут показываться?

– 9 октября – да. Право показывать у нас есть.

– Какой канал?

– Если наши будут участвовать – это будет точно федеральный канал.

Но возвращаясь к Катару. Он крайне важен, потому что нельзя уходить от мировых событий. Чемпионат мира – это топ. Его увидит огромная аудитория. Это очень правильное решение его показывать. Без этого все бы ушли его смотреть на пиратские ресурсы.

– Даже президент сказал, что закрываться от мира не следует.

– Конечно. Более того, он ведь и поставил серьезную задачу, чтобы 70% населения страны занималось спортом. Давайте называть вещи своими именами: спортом уже стало заниматься гораздо больше людей. Это количество людей растет. Политика государства в области спорта свои плоды дает.

Ставится задача, чтобы 70% занимались спортом, а для этого должно быть медийное воздействие. Мы должны показывать большой спорт, – сказал Макаренко.