ЦСКА перебросал «Куньлунь» со счетом 45:23, но проиграл в овертайме 1:2. Команда Федорова нанесла 99 бросков в сторону ворот

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ЦСКА проиграл «Куньлуню», несмотря на большое преимущество по броскам по воротам.

Команда тренера Сергея Федорова уступила китайскому клубу в дополнительное время со счетом 1:2 – на десятой секунде овертайма отличился Зак Лесли.

Однако ЦСКА значительно перебросал «Куньлунь» (45:23), а также превзошел соперника по времени в нападении: 22:20 против 07:39.

Вратарь китайской команды Джереми Смит отразил 44 броска.

По броскам в сторону ворот также перевес на стороне ЦСКА – 99:34. Также хоккеисты «Куньлуня» заблокировали 32 броска.

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