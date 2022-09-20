ЦСКА перебросал «Куньлунь» со счетом 45:23, но проиграл в овертайме 1:2. Команда Федорова нанесла 99 бросков в сторону ворот

ЦСКА проиграл «Куньлуню», несмотря на большое преимущество по броскам по воротам.
Команда тренера Сергея Федорова уступила китайскому клубу в дополнительное время со счетом 1:2 – на десятой секунде овертайма отличился Зак Лесли.
Однако ЦСКА значительно перебросал «Куньлунь» (45:23), а также превзошел соперника по времени в нападении: 22:20 против 07:39.
Вратарь китайской команды Джереми Смит отразил 44 броска.
По броскам в сторону ворот также перевес на стороне ЦСКА – 99:34. Также хоккеисты «Куньлуня» заблокировали 32 броска.