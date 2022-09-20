Федотов отозвал иск к призывной комиссии Петербурга. Суд прекратил дело

отозвал свой иск к призывной комиссии.

Сегодня должен был состояться судебный процесс, инициированный стороной Федотова. Однако стороны в суд не явились, а истец направил ходатайство об отказе от иска, что было принято судом, сообщает .

В результате суд принял решение прекратить административное дело.

«Административный истец на судебное заседание не явился, направил ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отказом от иска. Изучив материалы дела, суд находит возможным принять отказ от иска и прекратить производство по делу», — сказала судья Наталья Кораблева.

Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.