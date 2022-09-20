Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Мне кажется, что больше, чем мы, в России для спорта никто не делает»

Генеральный продюсер высказался о трансляциях Всероссийской Спартакиады.

– Как вам ее аудиторные результаты?

– Хотелось бы лучше, конечно. Получили столько, сколько и ожидали – честно, мы понимали, что без иностранных спортсменов смотреть Спартакиаду не так интересно. Но с точки зрения организации события, продакшена, который там был, считаю, что мы шикарно отработали.

Был один момент: директор ВК жаловался, что на матче его команды была одна камера, но Министерство спорта было в курсе, что конкретно этот матч показываем не мы. Кто там с одной камеры снимал, мы до сих пор не знаем. А разошлось так, будто это мы виноваты.

– В целом ощущение, что прошла как-то мимо населения страны.

– Не только от нас зависит продвижение турнира. Должны быть маркетинг, наружная реклама, спортсменов нужно звать в различные шоу. Мы же не одни должны это делать. Мне и так кажется, что больше, чем мы, в России для спорта никто не делает, – сказал Тащин.