Джикия об отъезде в Европу: «Зачем? В отпуск? Мне не то чтобы поздно – я просто не планирую уезжать»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия не видит смысла в переходе в европейский клуб.
– Нет ощущения, что отсутствие еврокубков не особо-то и сказывается?
– Я думаю, что это влияет на настроение. Когда ты играешь и знаешь, что, возможно, поборешься за еврокубки, это является дополнительной мотивацией. Когда ее нет, это немного бьет по настроению.
– Можно уехать в Европу.
– Зачем? В отпуск?
– Для мотивации. Там есть еврокубки. Некоторые ребята уезжают.
– Кто уезжает?
– Ну вот Захарян был на грани.
– По поводу Захаряна я уже говорил. Он слишком молод, у него вся карьера впереди. Если он уедет, то я буду только рад за него.
– Тебе уже поздно?
– Да не то что поздно. Я просто не планирую уезжать.
– То есть ты готов здесь играть до конца карьеры?
– Пока колени не сотрутся?
– Например.
– Почему бы и нет? Пока колени не сотрутся, будем играть.
– Года два назад ты говорил в интервью, что у тебя заканчивается контракт и хочется в Европу. Что изменилось за это время?
– Я такого ответа не припомню, надо уточнить, – сказал Джикия.