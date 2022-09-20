Джикия об отъезде в Европу: «Зачем? В отпуск? Мне не то чтобы поздно – я просто не планирую уезжать»

Капитан не видит смысла в переходе в европейский клуб.

– Нет ощущения, что отсутствие еврокубков не особо-то и сказывается?

– Я думаю, что это влияет на настроение. Когда ты играешь и знаешь, что, возможно, поборешься за еврокубки, это является дополнительной мотивацией. Когда ее нет, это немного бьет по настроению.

– Можно уехать в Европу.

– Зачем? В отпуск?

– Для мотивации. Там есть еврокубки. Некоторые ребята уезжают.

– Кто уезжает?

– Ну вот Захарян был на грани.

– По поводу Захаряна я уже говорил. Он слишком молод, у него вся карьера впереди. Если он уедет, то я буду только рад за него.

– Тебе уже поздно?

– Да не то что поздно. Я просто не планирую уезжать.

– То есть ты готов здесь играть до конца карьеры?

– Пока колени не сотрутся?

– Например.

– Почему бы и нет? Пока колени не сотрутся, будем играть.

– Года два назад ты говорил в интервью, что у тебя заканчивается контракт и хочется в Европу. Что изменилось за это время?

– Я такого ответа не припомню, надо уточнить, – сказал Джикия.