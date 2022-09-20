УЕФА оштрафовал главного тренера сборной Украины после жалобы РФС

оштрафовал тренера сборной Украины Александра Петракова после жалобы от РФС.

Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола .

«Истерика россиян по поводу главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова не стоит ни малейшего внимания, потому что их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который имеет честь оплатить», – написал Павелко.

Сообщалось, что потребовал отстранить главного тренера сборной Украины. Затем стало известно, что союз обращался в ФИФА и УЕФА из-за его высказываний.