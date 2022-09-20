«МЮ» за 10 лет переплатил за игроков больше всех в топ-5 лиг – 238 млн евро. «Юве» и «ПСЖ» – в тройке, «Реал» – 5-й, «Челси» – 6-й

за последние 10 лет чаще всех в Европе переплачивает за игроков.

К таким выводам пришел Международный центр спортивных исследований (CIES). Организация проанализировала трансферы клубов из топ-5 лиг за последние 10 лет (с июля 2012 года). В исследовании CIES сопоставил трансферную стоимость игроков до трансферов (она оценивалась по специальной статистической модели, разработанной центром) с той суммой, что за них заплатили.

Как считает CIES, «Манчестер Юнайтед» переплатил за купленных игроков 238 млн евро. Это самый крупный показатель в Европе.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. «Манчестер Юнайтед» – 238 млн евро (клуб осуществил 33 трансфера);

2. – 234 млн евро (36 трансферов);

3. «ПСЖ» – 162 млн евро (31 трансфер);

4. «Астон Вилла» – 149 млн евро (44 трансфера);

5. – 148 млн евро (19 трансферов);

6. – 135 млн евро (36 трансферов);

7. «Арсенал» – 129 млн евро (33 трансфера);

8. «Ренн» – 114 млн евро (33 трансфера);

9. «Эвертон» – 97 млн евро (29 трансферов);

10. Дортмунд – 77 млн евро (28 трансферов).