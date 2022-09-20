Недвед предлагал уволить Аллегри из «Юве», но его не поддержали. Компенсация тренера – 21 млн евро после налогов

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«Ювентус» не увольняет Массимилиано Аллегри из-за высокой компенсации.

По данным Corriere della Sera, вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед поднял вопрос об увольнении Массимилиано Аллегри с поста тренера в ходе встречи с президентом клуба Андреа Аньелли, спортивным директором Федерико Керубини и генеральным директором Маурицио Арривабене. Однако Аньелли и Арривабене не поддержали Недведа.

Основная причина такого решения заключается в том, что отставка Аллегри обойдется «Ювентусу» в 21 млн евро после уплаты налогов.

Отмечается, что у «Ювентуса» есть проблемы в коллективе. Команда не только показывает слабую игру и не добивается результата – между некоторыми игроками и тренером утерян контакт.

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