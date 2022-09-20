Гаджи Гаджиев: «Без России никуда этот мир не пойдет. Я уверен, что мы вернемся только сильнее»

прокомментировал решение не допускать сборную России до Евро-2024.

«Это было ожидаемо, конечно. Решение УЕФА сто процентов политизированное, ничего нового тут нет.

Что теперь нам делать? Здесь очень многое будет зависеть от нас самих. Нам нужно продолжать популяризовать футбол в России, делать соревнования интересными и яркими.

Мы все равно вернемся туда. Без России никуда этот мир не пойдет. Я уверен, что мы вернемся только сильнее. Это нужно признать и двигаться дальше», – отметил член технического комитета .

России не будет на Евро-2024. Всего 2-й раз пропустим два больших турнира подряд