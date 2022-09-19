«Спартак» сильнее «Локо», «Реал» царит в Мадриде и Ла Лиге, Месси принес победу «ПСЖ», «Юве» проиграл аутсайдеру, финал ЛЧ в США, Испания выиграла Евробаскет и другие новости

1. Саша Соболев принес «Спартаку» победу над «Локомотивом» в дерби (1:0), забив уже в четвертой игре подряд и удивив новой ролью. Железнодорожники проиграли 4 из 5 последних матчей, лучшую характеристику ситуации дал Гирано Керк. Циннбауэр не уверен, будет ли готовить «Локо» в паузу на сборные, Цорн списывает неудачи на молодость состава.

Также в 10-м туре Мир РПЛ «гол+пас» Сперцяна (в каком же он порядке) помогли «Краснодару» обыграть «Химки», которые продолжают падение после отставки Юрана. Остальные результаты тура – здесь.

2. «Реал» кто-то сможет вообще остановить? Банда Анчелотти обыграла «Атлетико» на «Ванде» – это 6-я победа в 10 последних дерби. В этом сезоне «Мадрид» выиграл все 9 матчей и, естественно, без потерь лидирует в Ла Лиге. Винисиус станцевал, как и обещал, «Атлетико» не помог даже долгожданный выход Гризманна в старте – по слухам, Антуан может уйти в январе.

Все результаты Ла Лиги – здесь.

3. Месси набрал 14-е очко в сезоне (6+8) – его гол принес «ПСЖ» минимальную победу над «Лионом». Лео опередил Криштиану Роналду по голам с игры, хотя провел на 150 матчей меньше! У Неймара ассист – и космические 19 очков (11+8) в 11 играх. Головин забил за «Монако» впервые в сезоне и поучаствовал в разгроме «Реймса». Все результаты Лиги 1 – здесь.

4. «Ювентус» сенсационно уступил аутсайдеру «Монце» (0:1), для которой это первая в истории победа в Серии А. Больше тайма туринцы играли вдесятером после удаления Ди Марии, серия без побед растянулась уже на пять матчей, но Аллегри, похоже, даже теперь увольнять не торопятся.

«Интер» влетел «Удинезе» (1:3) – это третье поражение за пять последних матчей. «Аталанта» одолела «Рому» (Жозе выдал перфоманс после игры), а в матче лидеров «Наполи» был сильнее «Милана» (Хвича заработал пенальти). В топ-3 Серии А после семи туров нет ни «Юве», ни обоих миланских грандов. Все результаты дня – здесь.

5. Новая дикая идея от УЕФА – провести финал Лиги чемпионов в США. Президент «ПСЖ» поддерживает перенос игр из Европы – не только в Америку, но и в Китай и на Ближний Восток.

6. Испания в 4-й раз победила на Евробаскете, в финале обыграв сборную Франции. Центровой испанцев Гильермо Эрнангомес был признан MVP турнира.

7. «Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ перед перерывом, разгромив «Брентфорд» – 3:0. У «канониров» 6 побед в 7 матчах. Остальные результаты Премьер-лиги – здесь.

8. А в Бундеслиге на первом месте уверенно идет «Унион», который после победы над «Вольфсбургом» оторвался от «Баварии» уже на 5 очков.

9. СКА выиграл 8-й матч подряд на старте сезона КХЛ – хейтеры Йозе Марино, где вы? «Ак Барс» победил «Спартак», хотя проблемы с большинством у казанцев сохраняются. Все результаты дня – здесь.

10. «Барса» будет играть в белой выездной форме в следующем сезоне – впервые с 70-х. На футболке будет ретро-эмблема.

11. Максим Цветков выиграл мужской масс-старт на втором этапе Кубка Содружества по биатлону. У женщин победу одержала Динара Алимбекова.

12. Камила Валиева в произвольной программе будет выступать под саундтрек из фильма «Шоу Трумана».

13. Фанаты «Селтика» поиздевались над минутой аплодисментов в память о Елизавете II, скандируя «Если ненавидишь королевскую семью, похлопай».

14. Круговой вызван в сборную России на замену травмированному Дивееву.

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Моуринью об удалении с «Аталантой»: «Чистейший пенальти. Если его не ставят, раз игрок не упал, стоит нырять в штрафной, как многие клоуны в Серии А»

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