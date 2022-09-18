Гризманн может сменить клуб в январе, если конфликт «Атлетико» и «Барсы» не решится. «МЮ» – один из вариантов

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В этом сезоне француз, выступающий за «Атлетико» на правах аренды из «Барселоны», выходит на поле только после 60-й минуты. Считается, что «Атлетико» делает так, чтобы не платить 40 млн евро каталонцам по окончании сезона, опция выкупа будет обязательной при соблюдении условий относительно игрового времени Антуана.

По информации The Athletic, Гризманн может сменить клуб в январе, если ситуация не разрешится. Одним из вариантов может стать «Манчестер Юнайтед», который интересовался 31-летним игроком в летнее трансферное окно.

Статистику Антуана можно изучить здесь.

Гризманн снова вышел после 60-й – «Атлетико» спасает 40 млн даже в ЛЧ. «Барса» грозит судом