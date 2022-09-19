Президент «ПСЖ» поддерживает идею матчей ЛЧ вне Европы – в Китае, США, на Ближнем Востоке. Могут начать с ранних игр в группах или Суперкубка УЕФА

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Ряд матчей Лиги чемпионов может проходить за пределами Европы с целью расширения аудитории.

По данным The Athletic, руководители некоторых влиятельных европейских клубов поддерживают идею проведения игр турнира в других регионах. В число тех, кто выступает за подобную инициативу, входит президент «ПСЖ», член исполнительного комитета УЕФА Нассер Аль-Хелайфи.

Главы клубов не исключают возможности проведения матчей ЛЧ в США, Китае, на Ближнем Востоке – на наиболее крупных рынках.

При этом существует понимание того, что идея встретит сопротивление со стороны фанатов в Европе, в связи с чем первые возможные шаги в данном направлении будут затрагивать начальные матчи группового этапа, а не решающие встречи.

Другой вариант расширения аудитории – перенос за пределы Европы Суперкубка УЕФА. К тому же Союз европейских футбольных ассоциаций уже рассматривает возможность создания мини-турнира, в котором приняли бы участие последний победитель Лиги чемпионов и еще три «ведущие команды».

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