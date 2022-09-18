«Милан» дома проиграл «Наполи» – 1:2. Забили Жиру, Политано и Симеоне

«Милан» дома потерпел поражение от «Наполи» (1:2) в 7-м туре Серии А.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе неаполитанцев голами отметились Маттео Политано и Джованни Симеоне, за «россонери» забил Оливье Жиру.
- Дата проведения
- 18 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Меньян, Калабрия (Дест, 46), Кьер (Калулу, 46), Томори, Эрнандес, Крунич (Браим Диас, 66), Беннасер, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 66), Тонали, де Кетеларе (Адли, 82), Жиру.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 90), Лоботка, Зелиньски (Элмаз, 87), Замбо-Ангисса, Политано (Дзербин, 66), Кварацхелия (Ндомбеле, 87), Распадори (Симеоне, 66).