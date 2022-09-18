«Милан» дома проиграл «Наполи» – 1:2. Забили Жиру, Политано и Симеоне

дома потерпел поражение от (1:2) в 7-м туре Серии А.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе неаполитанцев голами отметились Маттео Политано и Джованни Симеоне, за «россонери» забил Оливье Жиру.

Таблица Серии А

Статистика Серии А