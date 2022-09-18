«Милан» дома проиграл «Наполи» – 1:2. Забили Жиру, Политано и Симеоне

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«Милан» дома потерпел поражение от «Наполи» (1:2) в 7-м туре Серии А.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе неаполитанцев голами отметились Маттео Политано и Джованни Симеоне, за «россонери» забил Оливье Жиру.

Милан – Наполи 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
18 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 55, пенальти Политано, 1:1 – 69 Жиру, 1:2 – 78 Симеоне.
МиланМеньян, Калабрия (Дест, 46), Кьер (Калулу, 46), Томори, Эрнандес, Крунич (Браим Диас, 66), Беннасер, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 66), Тонали, де Кетеларе (Адли, 82), Жиру.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 90), Лоботка, Зелиньски (Элмаз, 87), Замбо-Ангисса, Политано (Дзербин, 66), Кварацхелия (Ндомбеле, 87), Распадори (Симеоне, 66).
Предупреждения:
Кьер (18), Калабрия (45), Крунич (53), Ррахмани (63), Симеоне (70), Томори (74), Дзербин (87).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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