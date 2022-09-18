Гризманн впервые в сезоне сыграет в старте «Атлетико» – против «Реала». До этого француз 7 игр подряд выходил после 60-й минуты

выйдет на поле с первых минут в матче против .

Французский нападающий впервые в нынешнем сезоне заявлен в стартовом составе «Атлетико».

Ранее главный тренер команды Диего Симеоне на протяжении семи матчей подряд в этом сезоне выпускал футболиста на поле исключительно после 60-й минуты.

Известно, что «Атлетико» выпускает Гризманна на замену только после 60-й минуты, чтобы не платить 40 миллионов евро «Барселоне» за него по окончании сезона.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал». Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Атлетико» готов мариновать Гризманна в запасе, только бы не платить «Барсе» 40 млн. Так все плохо?