Соболев забил в 4-м матче подряд – «Локомотиву». «Спартак» перехватил пас Мампасси у штрафной

Нападающий открыл счет в матче Мир с .

На 35-й минуте красно-белые перехватили передачу защитника Марка Мампасси у штрафной железнодорожников, и Соболев, получив пас от хавбека , поразил ворота Даниила Худякова.

Форвард отметился голом в четвертом матче подряд. Ранее он забил «Зениту» (1:2) и «Ростову» (2:4) в чемпионате России и «Факелу» (3:0) в Фонбет Кубке России.

Подробно со статистикой выступлений 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.