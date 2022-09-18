Соболев забил в 4-м матче подряд – «Локомотиву». «Спартак» перехватил пас Мампасси у штрафной

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Александр Соболев Данил Пруцев Марк Мампасси Даниил Худяков Футбол

Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет в матче Мир РПЛ с «Локомотивом».

На 35-й минуте красно-белые перехватили передачу защитника Марка Мампасси у штрафной железнодорожников, и Соболев, получив пас от хавбека Данилы Пруцева, поразил ворота Даниила Худякова.

Форвард отметился голом в четвертом матче подряд. Ранее он забил «Зениту» (1:2) и «Ростову» (2:4) в чемпионате России и «Факелу» (3:0) в Фонбет Кубке России.

Подробно со статистикой выступлений 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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