Моуринью об удалении с «Аталантой»: «Чистейший пенальти. Если его не ставят, раз игрок не упал, стоит нырять в штрафной, как многие клоуны в Серии А»

резко высказался касательно неназначенного пенальти в матче с «Аталантой» (0:1).

Арбитр игры Даниэле Киффи удалил главного тренера «Ромы» по ходу второго тайма.

Португальский специалист был недоволен тем, что судья не назначил пенальти в ворота бергамасков после контакта хавбека и защитника Меме Околи.

«Чистейший пенальти.

Я спросил у арбитра, почему он его не назначил, и мне ответили, что Дзаньоло не упал на газон. Я хотел узнать, запрещено ли ставить пенальти, если футболист не упал.

Если бы он ответил, что да, мне стоило бы поменять подход моих игроков: не пытайтесь устоять на ногах, не играйте в мяч, будьте клоунами, как многие в этой лиге, ныряющие, как в бассейне, потому что только так можно получить пенальти.

Судья мне не ответил. Я хотел объективного ответа. Он лишь вежливо сказал мне, что все зависит от ситуации. Но это не ответ», – сказал главный тренер .