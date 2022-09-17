Чемпионат Франции. «Лилль» победил «Тулузу», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье

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8-й тур Лиги 1 стартовал в пятницу матчем «Осер» – «Лорьян» (1:3). 

В субботу «Лилль» обыграл «Тулузу» (2:1). 

В воскресенье «Монако» Александра Головина сыграет с «Реймсом» на выезде, «Марсель» примет «Ренн», а завершится тур матчем «Лион»«ПСЖ»

Чемпионат Франции

8-й тур

Монпелье – Страсбур 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
17 сентября, 18.00, «Моссон»
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Голы:
1:0 – 17 Норден, 1:1 – 85 Диалло, 2:1 – 90, пенальти Саванье.
МонпельеОмлин, Тшато, Жюльен, Эстев, Коцца, Саванье, Ферри, Шотар, Хазри (Жермен, 65), Норден (Файяд, 84), Ваи (Делайе, 84).
СтрасбурЗельс, Пьер-Габриэль (Кандиль, 70), Джику, Перрен, Дукуре, Лиэнар, Ахолу (Сиссоко, 70), Белльгард, Диарра (Мотиба, 82), Гамейро, Диалло.
Предупреждения:
Ахолу (20), Шотар (30), Норден (41), Белльгард (45), Эстев (64), Дукуре (69), Джику (90), Коцца (90).

 

Лилль – Тулуза 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
17 сентября, 22.00, «Пьер-Моруа»
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Голы:
1:0 – Дэвид, 1:1 – 48 Шаиби, 2:1 – 53 Унас.
ЛилльШевалье, Диаките, Фонте, Йоро, Исмаили, Андре, Андре Гомеш, Унас (Виржиниюс, 78), Гомес (Мартен, 60), Бамба, Дэвид (Байо, 86).
ТулузаДюпе, Деслер (Кебен, 82), Николайсен, Диарра, Руо, Силла (Бирманчевич, 76), ван ден Бомен, Спирингс, Абухляль, Даллинга (Онаиву, 76), Шаиби.
Предупреждения:
Фонте (44), Диаките (73).

 

Реймс – Монако
Дата проведения
18 сентября, 14.00, «Огюст Делон»
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Ницца – Анжер
Дата проведения
18 сентября, 16.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель – Ренн
Дата проведения
18 сентября, 16.00, «Оранж Велодром»
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Брест – Аяччо
Дата проведения
18 сентября, 16.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
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Клермон – Труа
Дата проведения
18 сентября, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант – Ланс
Дата проведения
18 сентября, 18.05, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лион – ПСЖ
Дата проведения
18 сентября, 21.45, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осер – Лорьян 1:3 (0:3, 1:0)
Дата проведения
16 сентября, 22.00, «Аббе-Дешам»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 15 Уаттара, 0:2 – 36 Моффи, 0:3 – 42 Ле Фе, 1:3 – 50 Эн.
ОсерКостиль, Жоли, Кефф, Жубал, Менса, Отре (Мшангама, 86), Туре, Сахи (Равелосон, 86), Эн (Синайоко, 61), Ньянг (Дюжимон, 79), Перрен (Да Кошта, 61).
ЛорьянМвого, Калулу, Лапорт, Тальби, Ле Гофф, Абержель, Диарра (Ле Бри, 75), Понко (Инносент, 72), Ле Фе, Уаттара, Моффи (Коне, 73).
Предупреждения:
Менса (40), Калулу (59), Туре (75), Дюжимон (83).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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