Чемпионат Франции. «Лилль» победил «Тулузу», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье

8-й тур Лиги 1 стартовал в пятницу матчем «Осер» – «Лорьян» (1:3).

В субботу обыграл «Тулузу» (2:1).

В воскресенье Александра Головина сыграет с «Реймсом» на выезде, примет , а завершится тур матчем – .

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1