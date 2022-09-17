Чемпионат Франции. «Лилль» победил «Тулузу», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье

8-й тур Лиги 1 стартовал в пятницу матчем «Осер» – «Лорьян» (1:3).
В субботу «Лилль» обыграл «Тулузу» (2:1).
В воскресенье «Монако» Александра Головина сыграет с «Реймсом» на выезде, «Марсель» примет «Ренн», а завершится тур матчем «Лион» – «ПСЖ».
8-й тур
- Дата проведения
- 17 сентября, 18.00, «Моссон»
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Монпелье –
Омлин, Тшато, Жюльен, Эстев, Коцца, Саванье, Ферри, Шотар, Хазри (Жермен, 65), Норден (Файяд, 84), Ваи (Делайе, 84).
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Страсбур –
Зельс, Пьер-Габриэль (Кандиль, 70), Джику, Перрен, Дукуре, Лиэнар, Ахолу (Сиссоко, 70), Белльгард, Диарра (Мотиба, 82), Гамейро, Диалло.
- Дата проведения
- 17 сентября, 22.00, «Пьер-Моруа»
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Лилль –
Шевалье, Диаките, Фонте, Йоро, Исмаили, Андре, Андре Гомеш, Унас (Виржиниюс, 78), Гомес (Мартен, 60), Бамба, Дэвид (Байо, 86).
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Тулуза –
Дюпе, Деслер (Кебен, 82), Николайсен, Диарра, Руо, Силла (Бирманчевич, 76), ван ден Бомен, Спирингс, Абухляль, Даллинга (Онаиву, 76), Шаиби.
- Дата проведения
- 18 сентября, 14.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 18 сентября, 16.00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 18 сентября, 16.00, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 18 сентября, 16.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 18 сентября, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 18 сентября, 18.05, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 18 сентября, 21.45, «Групама Стэдиум»
- Дата проведения
- 16 сентября, 22.00, «Аббе-Дешам»
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Осер –
Костиль, Жоли, Кефф, Жубал, Менса, Отре (Мшангама, 86), Туре, Сахи (Равелосон, 86), Эн (Синайоко, 61), Ньянг (Дюжимон, 79), Перрен (Да Кошта, 61).
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Лорьян –
Мвого, Калулу, Лапорт, Тальби, Ле Гофф, Абержель, Диарра (Ле Бри, 75), Понко (Инносент, 72), Ле Фе, Уаттара, Моффи (Коне, 73).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.