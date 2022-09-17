Чемпионат Италии. «Торино» уступил «Сассуоло», «Интер» сыграет с «Удинезе» в воскресенье, «Рома» – с «Аталантой», «Милан» – с «Наполи»

и (1:2) открыли 7-й тур Серии А.

В субботу проиграл (0:1).

В воскресенье сыграет с на выезде, – с «Монцей», примет «Аталанту», а завершится тур матчем – .

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А