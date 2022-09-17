Чемпионат Италии. «Торино» уступил «Сассуоло», «Интер» сыграет с «Удинезе» в воскресенье, «Рома» – с «Аталантой», «Милан» – с «Наполи»

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«Салернитана» и «Лечче» (1:2) открыли 7-й тур Серии А.

В субботу «Торино» проиграл «Сассуоло» (0:1). 

В воскресенье «Интер» сыграет с «Удинезе» на выезде, «Ювентус» – с «Монцей», «Рома» примет «Аталанту», а завершится тур матчем «Милан»«Наполи»

Чемпионат Италии

7-й тур

Болонья – Эмполи 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
17 сентября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
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Гол:
0:1 – 75 Бандинелли.
БолоньяСкорупски, Де Сильвестри (Касиус, 57), Пош, Лукуми, Камбьязо, Медель (Эбишер, 79), Сориано (Домингес, 57), Схаутен (Виньято, 79), Арнаутович, Орсолини (Зиркзее, 88), Барроу.
ЭмполиВикарио, Стоянович, Луперто, Исмайли, Паризи, Марин (Грасси, 65), Хаас (Пьяца, 80), Бандинелли (Фаццини, 79), Байрами (Хендерсон, 65), Ламмерс, Сатриано (Камбьяги, 58).
Предупреждения:
Грасси (89), Хендерсон (90), Касиус (90), Фаццини (90), Домингес (90).

 

Специя – Сампдория 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
17 сентября, 19.00, «Альберто Пикко»
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Голы:
0:1 – 11 Сабири, 1:1 – 12, автогол Мурильо, 2:1 – 72 Нзола.
СпецияДронговски, Хольм, Николау, Ампаду (Эллертссон, 87), Кивер, Бастони (Агудело, 59), Реца (Христов, 70), Бурабия, Коваленко (Экдаль, 71), Джаси (Кальдара, 87), Нзола.
СампдорияАудеро, Берешиньски, Мурильо, Феррари (Колли, 46), Ауджелло, Лерис (Габбьядини, 71), Джуричич (Куальярелла, 81), Ринкон, Вильяр (Роналду Виейра, 61), Сабири, Капуто (Верре, 80).
Предупреждения:
Феррари (23), Бастони (42), Вильяр (43), Коваленко (59), Лерис (69), Джуричич (78), Эллертссон (89), Мурильо (89), Нзола (89).

 

Торино – Сассуоло 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
17 сентября, 21.45, «Олимпико ди Торино»
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Гол:
0:1 – 90 Альварес.
ТориноМилинкович-Савич, Синго, Джиджи (Зима, 78), Схюрс, Буонджорно, Лазаро (Айна, 58), Линетти, Влашич, Лукич, Радонич (Пеллегри, 58), Сек (Санабрия, 58).
СассуолоКонсильи, Толян, Айхан, Феррари, Рожерио, Лопес, Фраттези, Харруи (Торстведт, 66), Д`Андреа (Сейде, 66), Пинамонти (Альварес, 86), Лорьянте.
Предупреждения:
Буонджорно (10), Лазаро (45), Синго (57), Лопес (69), Юрич (73), Линетти (83).

 

Удинезе – Интер
Дата проведения
18 сентября, 13.30, «Фриули»
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Монца – Ювентус
Дата проведения
18 сентября, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Верона
Дата проведения
18 сентября, 16.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кремонезе – Лацио
Дата проведения
18 сентября, 16.00, «Stadio Giovanni Zini»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Аталанта
Дата проведения
18 сентября, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Наполи
Дата проведения
18 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Салернитана – Лечче 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
16 сентября, 21.45, «Ареки»
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Голы:
0:1 – 43 Сисей, 1:1 – 55, автогол Гонсалес, 1:2 – 83 Эспето.
СалернитанаСепе, Дьомбер (Брадарич, 46), Бронн, Данилюк, Маццокки, Кандрева (Валенсия, 82), Вильена, Кулибали (Кастанос, 46), Маджоре, Пентек (Бонаццоли, 66), Диа (Бутхейм, 76).
ЛеччеФальконе, Жандре, Баскиротто, Понграчич, Пеццелла (Галло, 74), Юлманд, Аскильдсен (Блен, 66), Гонсалес (Бистрович, 66), Банда (Уден, 78), Ди Франческо (Эспето, 78), Сисей.
Предупреждения:
Кулибали (10), Ди Франческо (47), Гонсалес (60), Никола (78), Эспето (84).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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