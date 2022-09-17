Чемпионат Италии. «Торино» уступил «Сассуоло», «Интер» сыграет с «Удинезе» в воскресенье, «Рома» – с «Аталантой», «Милан» – с «Наполи»

«Салернитана» и «Лечче» (1:2) открыли 7-й тур Серии А.
В субботу «Торино» проиграл «Сассуоло» (0:1).
В воскресенье «Интер» сыграет с «Удинезе» на выезде, «Ювентус» – с «Монцей», «Рома» примет «Аталанту», а завершится тур матчем «Милан» – «Наполи».
7-й тур
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
- Гол:
- 0:1 – 75 Бандинелли.
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Болонья –
Скорупски, Де Сильвестри (Касиус, 57), Пош, Лукуми, Камбьязо, Медель (Эбишер, 79), Сориано (Домингес, 57), Схаутен (Виньято, 79), Арнаутович, Орсолини (Зиркзее, 88), Барроу.
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Эмполи –
Викарио, Стоянович, Луперто, Исмайли, Паризи, Марин (Грасси, 65), Хаас (Пьяца, 80), Бандинелли (Фаццини, 79), Байрами (Хендерсон, 65), Ламмерс, Сатриано (Камбьяги, 58).
- Дата проведения
- 17 сентября, 19.00, «Альберто Пикко»
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Специя –
Дронговски, Хольм, Николау, Ампаду (Эллертссон, 87), Кивер, Бастони (Агудело, 59), Реца (Христов, 70), Бурабия, Коваленко (Экдаль, 71), Джаси (Кальдара, 87), Нзола.
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Сампдория –
Аудеро, Берешиньски, Мурильо, Феррари (Колли, 46), Ауджелло, Лерис (Габбьядини, 71), Джуричич (Куальярелла, 81), Ринкон, Вильяр (Роналду Виейра, 61), Сабири, Капуто (Верре, 80).
- Дата проведения
- 17 сентября, 21.45, «Олимпико ди Торино»
- Гол:
- 0:1 – 90 Альварес.
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Торино –
Милинкович-Савич, Синго, Джиджи (Зима, 78), Схюрс, Буонджорно, Лазаро (Айна, 58), Линетти, Влашич, Лукич, Радонич (Пеллегри, 58), Сек (Санабрия, 58).
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Сассуоло –
Консильи, Толян, Айхан, Феррари, Рожерио, Лопес, Фраттези, Харруи (Торстведт, 66), Д`Андреа (Сейде, 66), Пинамонти (Альварес, 86), Лорьянте.
- Дата проведения
- 18 сентября, 13.30, «Фриули»
- Дата проведения
- 18 сентября, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 18 сентября, 16.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 18 сентября, 16.00, «Stadio Giovanni Zini»
- Дата проведения
- 18 сентября, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 18 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 16 сентября, 21.45, «Ареки»
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Салернитана –
Сепе, Дьомбер (Брадарич, 46), Бронн, Данилюк, Маццокки, Кандрева (Валенсия, 82), Вильена, Кулибали (Кастанос, 46), Маджоре, Пентек (Бонаццоли, 66), Диа (Бутхейм, 76).
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Лечче –
Фальконе, Жандре, Баскиротто, Понграчич, Пеццелла (Галло, 74), Юлманд, Аскильдсен (Блен, 66), Гонсалес (Бистрович, 66), Банда (Уден, 78), Ди Франческо (Эспето, 78), Сисей.
- Предупреждения:
- Кулибали (10), Ди Франческо (47), Гонсалес (60), Никола (78), Эспето (84).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.