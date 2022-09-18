Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Локо» (1:0). Красно-белые отстают от 2-го места на три очка

обыграл в 10-м туре Мир РПЛ (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Красно-белые выиграли в чемпионате России после двух поражений подряд в предыдущих матчах.

В турнирной таблице команда Гильермо Абаскаля занимает 5-е место с 19 очками, отставая от идущего вторым «Ростова» на три балла. Лидирует «Зенит» с 26 очками.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ