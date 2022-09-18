Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Локо» (1:0). Красно-белые отстают от 2-го места на три очка

«Спартак» обыграл «Локомотив» в 10-м туре Мир РПЛ (1:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Красно-белые выиграли в чемпионате России после двух поражений подряд в предыдущих матчах.
В турнирной таблице команда Гильермо Абаскаля занимает 5-е место с 19 очками, отставая от идущего вторым «Ростова» на три балла. Лидирует «Зенит» с 26 очками.
- Дата проведения
- 18 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
- Гол:
- 1:0 – 35 Соболев.
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Спартак –
Селихов, Хлусевич, Литвинов, Джикия, Пруцев (Чернов, 90), Умяров (Мевля, 80), Денисов, Зобнин, Николсон (Зиньковский, 60), Соболев (Мелешин, 90), Промес.
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Локомотив –
Худяков, Ненахов (Живоглядов, 83), Кузьмичев, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Керк (Миранчук, 46), Камано (Митай, 46), Педриньо (Игнатьев, 73), Изидор (Марадишвили, 73).
- Предупреждение:
- Соболев (47).