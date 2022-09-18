Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Локо» (1:0). Красно-белые отстают от 2-го места на три очка

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Александр Соболев онлайны Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» обыграл «Локомотив» в 10-м туре Мир РПЛ (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Красно-белые выиграли в чемпионате России после двух поражений подряд в предыдущих матчах.

В турнирной таблице команда Гильермо Абаскаля занимает 5-е место с 19 очками, отставая от идущего вторым «Ростова» на три балла. Лидирует «Зенит» с 26 очками.

Спартак – Локомотив 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
18 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 35 Соболев.
СпартакСелихов, Хлусевич, Литвинов, Джикия, Пруцев (Чернов, 90), Умяров (Мевля, 80), Денисов, Зобнин, Николсон (Зиньковский, 60), Соболев (Мелешин, 90), Промес.
ЛокомотивХудяков, Ненахов (Живоглядов, 83), Кузьмичев, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Керк (Миранчук, 46), Камано (Митай, 46), Педриньо (Игнатьев, 73), Изидор (Марадишвили, 73).
Предупреждение:
Соболев (47).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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