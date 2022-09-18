Дест сбил Хвичу в штрафной спустя 5 минут после дебюта в Серии А. Защитник арендован «Миланом» у «Барсы»

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Защитник Серджиньо Дест сфолил в своей штрафной в дебютном матче за «Милан» в Серии А.

Американец, арендованный у «Барселоны», вышел на поле сразу после перерыва в игре 7-го тура с «Наполи» и на 51-й минуте ударил по ноге полузащитника Хвичу Кварацхелию.

Главный судья Маурицио Мариани, изучив видеоповтор, принял решение назначить пенальти. Результативный удар с одиннадцатиметровой отметки нанес полузащитник неаполитанцев Маттео Политано.

До этого дня Дест уже провел две игры в составе «Милана» в Лиге чемпионов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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