«Локомотив» проиграл 4 из 5 последних матчей. Побед нет с августа

«Локомотив» продлил серию без побед во всех турнирах до 5 матчей.

Команда Йозефа Циннбауэра сегодня уступила (0:1) в 10-м туре Мир РПЛ.

Начиная с 31 августа железнодорожники проиграли четыре раза и один раз сыграли вничью. Последняя победа датируется 28 августа – над «Оренбургом».

В следующей игре «Локомотив» встретится с «Химками» в гостях. Матч Фонбет Кубка России пройдет 28 сентября.

Прессинг «Локомотива» – самый интенсивный и бесполезный в РПЛ. Проваливаются сзади и редко бьют после высоких отборов