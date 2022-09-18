Йозеф Циннбауэр: «Если «Локо» будет все 90 минут играть как во 2-м тайме со «Спартаком» – будет выигрывать все матчи»

Главный тренер «Локомотива» ответил на вопрос о своем будущем.

Сегодня команда потерпела четвертое поражение за последние пять матчей – от «Спартака» (0:1) в 10-м туре Мир .

– У вас есть ощущение, что команда вас «плавит»?

– Наш план на игру в первом тайме не был реализован, но во втором мы исправились. Если мы будем играть так, как во втором тайме, все 90 минут – мы будем выигрывать все наши матчи.

У нас была английская неделя, тяжелая. Было много матчей, нашим игрокам [это] далось очень непросто. Сейчас будет пауза на сборные. Надеюсь, что она пойдет нам на пользу.

– У вас есть уверенность в том, что именно вы будете готовить в паузу на сборную?

– Я не могу ответить вам на этот вопрос.

– Почему играл именно Кузьмичев?

– Он хорошо проявил себя в кубковой игре с «Краснодаром». Он заслужил право сыграть в таком большом матче – против . Кузьмичев неплохо сыграл последние матчи, – сказал Циннбауэр.