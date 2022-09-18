«Краснодар» победил «Химки» (3:1). «Быки» выиграли 4 из 5 последних матчей РПЛ и догнали ЦСКА по очкам

«Краснодар» обыграл «Химки» в 10-м туре Мир РПЛ (3:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
«Быки» выиграли в чемпионате четыре матча из последних пяти, потерпев на этом отрезке поражение от ЦСКА (1:4).
Команда Александра Сторожука идет четвертой в турнирной таблице с 20 очками. Столько же очков у ЦСКА, «Ростов» занимает второе место с 22 очками, лидирует «Зенит» (26 баллов).
- Дата проведения
- 18 сентября, 16.30, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Сафонов, Волков, Панталеао (Литвинов, 46), Бородин, Рамирес, Кривцов, Пина, Сперцян (Ахметов, 86), Ионов (Баняц, 81), Олусегун (Манелов, 46; Кутовой, 90), Баши.
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Химки –
Лантратов, Филин, Тихий (Данилкин, 63), Волков (Камышев, 68), Гбане (Мирзов, 62), Зуев, Магомедов, Глушаков, Идову, Ломовицкий (Долгов, 68), Кухарчук (Садыгов, 78).
- Предупреждения:
- Олусегун (1), Ломовицкий (25), Тихий (51), Манелов (67), Садыгов (90).