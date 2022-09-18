«Краснодар» победил «Химки» (3:1). «Быки» выиграли 4 из 5 последних матчей РПЛ и догнали ЦСКА по очкам

обыграл в 10-м туре Мир РПЛ (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Быки» выиграли в чемпионате четыре матча из последних пяти, потерпев на этом отрезке поражение от ЦСКА (1:4).

Команда Александра Сторожука идет четвертой в турнирной таблице с 20 очками. Столько же очков у ЦСКА, «Ростов» занимает второе место с 22 очками, лидирует «Зенит» (26 баллов).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ