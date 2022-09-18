«Краснодар» победил «Химки» (3:1). «Быки» выиграли 4 из 5 последних матчей РПЛ и догнали ЦСКА по очкам

Теги Химки премьер-лига Россия Краснодар Илья Кухарчук Эдуард Сперцян Никита Кривцов онлайны Футбол

«Краснодар» обыграл «Химки» в 10-м туре Мир РПЛ (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Быки» выиграли в чемпионате четыре матча из последних пяти, потерпев на этом отрезке поражение от ЦСКА (1:4).

Команда Александра Сторожука идет четвертой в турнирной таблице с 20 очками. Столько же очков у ЦСКА, «Ростов» занимает второе место с 22 очками, лидирует «Зенит» (26 баллов).

Краснодар – Химки 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
18 сентября, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Сперцян, 2:0 – 33 Кривцов, 2:1 – 57 Кухарчук, 3:1 – 90 Кутовой.
КраснодарСафонов, Волков, Панталеао (Литвинов, 46), Бородин, Рамирес, Кривцов, Пина, Сперцян (Ахметов, 86), Ионов (Баняц, 81), Олусегун (Манелов, 46; Кутовой, 90), Баши.
ХимкиЛантратов, Филин, Тихий (Данилкин, 63), Волков (Камышев, 68), Гбане (Мирзов, 62), Зуев, Магомедов, Глушаков, Идову, Ломовицкий (Долгов, 68), Кухарчук (Садыгов, 78).
Предупреждения:
Олусегун (1), Ломовицкий (25), Тихий (51), Манелов (67), Садыгов (90).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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