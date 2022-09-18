«Арсенал» разнес «Брентфорд» – 3:0. Забили Салиба, Жезус и Виейра

«Арсенал» разгромил «Брентфорд» (3:0) в гостях в 8-м туре АПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
За лондонцев забили Вильям Салиба, Габриэл Жезус и Фабиу Виейра.
«Арсенал», набрав 18 очков, занимает первое место в таблице. «Брентфорд» идет 9-м, имея 9 баллов.
- Дата проведения
- 18 сентября, 14.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Голы:
- 0:1 – 17 Салиба, 0:2 – 28 Габриэл Жезус, 0:3 – 49 Фабиу Виейра.
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Брентфорд –
Райя, Хики, Ми, Янссон, Айер, Генри, Йенсен (Баптист, 69), Дасилва (Дамсгор, 63), Янельт (Оньека, 63), Тоуни, Мбемо (Висса, 76).
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Арсенал –
Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 86), Габриэл, Салиба, Тирни, Джака, Парти (Локонга, 78), Фабиу Виейра (Нванери, 90), Сака (Маркиньос, 90), Габриэл Жезус, Мартинелли (Нкетиа, 78).
- Предупреждения:
- Джака (58), Габриэл Жезус (90).