«Арсенал» разнес «Брентфорд» – 3:0. Забили Салиба, Жезус и Виейра

Теги премьер-лига Англия Арсенал Брентфорд Габриэл Жезус Фабиу Виейра Вильям Салиба онлайны Футбол

«Арсенал» разгромил «Брентфорд» (3:0) в гостях в 8-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За лондонцев забили Вильям Салиба, Габриэл Жезус и Фабиу Виейра.

«Арсенал», набрав 18 очков, занимает первое место в таблице. «Брентфорд» идет 9-м, имея 9 баллов.

Брентфорд – Арсенал 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
18 сентября, 14.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 17 Салиба, 0:2 – 28 Габриэл Жезус, 0:3 – 49 Фабиу Виейра.
БрентфордРайя, Хики, Ми, Янссон, Айер, Генри, Йенсен (Баптист, 69), Дасилва (Дамсгор, 63), Янельт (Оньека, 63), Тоуни, Мбемо (Висса, 76).
АрсеналРэмсдейл, Уайт (Томиясу, 86), Габриэл, Салиба, Тирни, Джака, Парти (Локонга, 78), Фабиу Виейра (Нванери, 90), Сака (Маркиньос, 90), Габриэл Жезус, Мартинелли (Нкетиа, 78).
Предупреждения:
Джака (58), Габриэл Жезус (90).

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