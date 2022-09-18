«Если ненавидишь королевскую семью, похлопай». Кричалка фанатов «Селтика» во время минуты аплодисментов в память о Елизавете II

Фанаты «Селтика» скандировали оскорбительные кричалки о смерти Елизаветы II.

Перед матчем чемпионата Шотландии – «Селтик» (2:0) проводилась минута аплодисментов в память об умершей королеве Великобритании.

Во время акции в память о королеве Елизавете II фанаты «Селтика» скандировали: «Если ненавидишь королевскую семью, похлопай». В этот момент футболисты и тренеры обеих команд аплодировали в честь королевы.

Кроме того, болельщики «Селтика» вывесили баннер с этой же фразой на своей трибуне.

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Каким был спорт, когда Елизавета II стала королевой?