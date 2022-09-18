«Интер» влетел «Удинезе» – 1:3! Экс-хавбек ЦСКА Бийол забил победный гол на 84-й

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«Интер» уступил «Удинезе» (1:3) в гостях в 7-м туре Серии А.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный гол на 84-й минуте забил бывший полузащитник ЦСКА Яка Бийол. Для словенца это первый мяч в составе «Удинезе».

«Интер», имея 12 очков, занимает сейчас 6-е место в таблице, но рискует опуститься на 8-е по итогам тура. Клуб из Удине прямо сейчас возглавляет таблицу, набрав 16 баллов.

Удинезе – Интер 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
18 сентября, 13.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Барелла, 1:1 – 22, автогол Шкриньяр, 2:1 – 84 Бийол, 3:1 – 90 Арслан.
УдинезеСильвестри, Родриго Бекао, Бийол, Перес, Удоджи (Эбосс, 80), Перейра (Эхизибуэ, 69), Уолас, Ловрич (Арслан, 79), Макенго (Самарджич, 61), Деулофеу, Бету (Саксесс, 69).
ИнтерХанданович, Думфрис, Ачерби (де Врей, 79), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 31), Дармиан (Д`Амброзио, 67), Мхитарян (Гальярдини, 30), Брозович, Барелла, Джеко (Корреа, 67), Мартинес.
Предупреждения:
Бастони (13), Мхитарян (21), Перейра (39), Дармиан (45), Удоджи (51), Родриго Бекао (56), Брозович (57).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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