«Интер» влетел «Удинезе» – 1:3! Экс-хавбек ЦСКА Бийол забил победный гол на 84-й

уступил (1:3) в гостях в 7-м туре Серии А.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный гол на 84-й минуте забил бывший полузащитник ЦСКА Яка Бийол. Для словенца это первый мяч в составе «Удинезе».

«Интер», имея 12 очков, занимает сейчас 6-е место в таблице, но рискует опуститься на 8-е по итогам тура. Клуб из Удине прямо сейчас возглавляет таблицу, набрав 16 баллов.

Таблица Серии А

Статистика Серии А