«Интер» влетел «Удинезе» – 1:3! Экс-хавбек ЦСКА Бийол забил победный гол на 84-й

«Интер» уступил «Удинезе» (1:3) в гостях в 7-м туре Серии А.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победный гол на 84-й минуте забил бывший полузащитник ЦСКА Яка Бийол. Для словенца это первый мяч в составе «Удинезе».
«Интер», имея 12 очков, занимает сейчас 6-е место в таблице, но рискует опуститься на 8-е по итогам тура. Клуб из Удине прямо сейчас возглавляет таблицу, набрав 16 баллов.
- Дата проведения
- 18 сентября, 13.30, «Фриули»
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Удинезе –
Сильвестри, Родриго Бекао, Бийол, Перес, Удоджи (Эбосс, 80), Перейра (Эхизибуэ, 69), Уолас, Ловрич (Арслан, 79), Макенго (Самарджич, 61), Деулофеу, Бету (Саксесс, 69).
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Интер –
Ханданович, Думфрис, Ачерби (де Врей, 79), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 31), Дармиан (Д`Амброзио, 67), Мхитарян (Гальярдини, 30), Брозович, Барелла, Джеко (Корреа, 67), Мартинес.