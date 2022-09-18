«Рома» дома уступила «Аталанте» – 0:1. Скальвини забил, Моуринью получил красную карточку

дома потерпела поражение от «Аталанты» (0:1) в 7-м туре Серии А.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол на 35-й минуте забил защитник Джорджо Скальвини.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был удален по ходу игры в связи с выражением недовольства в адрес рефери Даниэле Киффи.

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