«Рома» дома уступила «Аталанте» – 0:1. Скальвини забил, Моуринью получил красную карточку

«Рома» дома потерпела поражение от «Аталанты» (0:1) в 7-м туре Серии А.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственный гол на 35-й минуте забил защитник Джорджо Скальвини.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был удален по ходу игры в связи с выражением недовольства в адрес рефери Даниэле Киффи.
- Дата проведения
- 18 сентября, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Гол:
- 0:1 – 35 Скальвини.
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Рома –
Руй Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини (Залевски, 87), Рожер, Спинаццола, Матич (Белотти, 67), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 79).
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Аталанта –
Муссо (Спортьелло, 8), Хатебур, де Рон, Толои, Демирал, Мэле, Скальвини (Околи, 46), Копмейнерс, Пашалич (Лукман, 74), Эдерсон (Малиновский, 88), Хейлунд (Муриэль, 46).
- Предупреждения:
- Мэле (23), Толои (47), Хатебур (55), Демирал (76), де Рон (80), Копмейнерс (86), Малиновский (90).