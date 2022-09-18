«Рома» дома уступила «Аталанте» – 0:1. Скальвини забил, Моуринью получил красную карточку

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«Рома» дома потерпела поражение от «Аталанты» (0:1) в 7-м туре Серии А.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол на 35-й минуте забил защитник Джорджо Скальвини.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был удален по ходу игры в связи с выражением недовольства в адрес рефери Даниэле Киффи.

Рома – Аталанта 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
18 сентября, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 35 Скальвини.
РомаРуй Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини (Залевски, 87), Рожер, Спинаццола, Матич (Белотти, 67), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 79).
АталантаМуссо (Спортьелло, 8), Хатебур, де Рон, Толои, Демирал, Мэле, Скальвини (Околи, 46), Копмейнерс, Пашалич (Лукман, 74), Эдерсон (Малиновский, 88), Хейлунд (Муриэль, 46).
Предупреждения:
Мэле (23), Толои (47), Хатебур (55), Демирал (76), де Рон (80), Копмейнерс (86), Малиновский (90).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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