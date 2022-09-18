Александр Тихонов: «Я бы давно отключил Европе весь газ. Мы их накажем. Они еще будут стоять перед нами на коленях»

призвал отключить весь газ Европе.

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал новость о том, что Международный союз биатлонистов ( ) продлил отстранение россиян от стартов под своей эгидой.

«То, что IBU просит нас дистанцироваться от российской армии, вообще ерунда. Они должны заниматься своим делом, а это развитие биатлона.

Какие им политические заявления? Там сейчас самый слабый состав исполкома за все время.

Мы их накажем. В Европе дожди, топит их. Снега не будет в той же Чехии и Германии. И тогда они все приползут сюда. Я бы давно отключил им весь газ.

Но уже идет потепление. Американцы выступили в поддержку борцов, они хотят, чтобы россиян допустили до международных стартов. Все эти санкции ненадолго.

Там же управляют американцы. Проблема только в этом. Я уверен, что они еще будут стоять перед нами на коленях», – заявил Тихонов.

«Европа и Америка привыкли жить за счет других стран, поэтому я с ними не дружу. Нам не надо, чтобы нас кто-то поддерживал в биатлоне. Россия обладает 40% недр земного шара.

С ситуацией на Украине давно надо было закончить. Я думаю, что с России могут начать снимать санкции уже к январю, если мы правильно поступим.

Похолодание в Европе обеспечено, так что к нам отношение будет лучше. Если говорить про Олимпиаду, я надеюсь, что к следующим Играм нас допустят», – цитирует Тихонова «Р-Спорт».

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