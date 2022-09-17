Кубок Содружества. Алимбекова, Казакевич, Гербулова, Куклина и Сливко пробегут масс-старт

18 сентября на втором этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах пройдет женский масс-старт.
Летний биатлон
2-й этап
Раубичи, Беларусь
Масс-старт, женщины
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена.
Предварительный старт-лист
1. Наталья Гербулова (Россия)
2. Екатерина Носкова (Россия)
3. Динара Алимбекова (Беларусь)
4. Тамара Дербушева (Россия)
5. Ирина Казакевич (Россия)
6. Виктория Сливко (Россия)
7. Елизавета Каплина (Россия)
8. Алина Кудисова (Россия)
9. Полина Плюснина(Россия)...
12. Аделина Сабитова (Беларусь)...
16. Лариса Куклина (Россия)
17. Екатерина Бех (Россия)
18. Анастасия Гореева (Россия)...
20. Ирина Кручинкина (Беларусь)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах