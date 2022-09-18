«Ювентус» уступил «Монце» (0:1), Ди Марию удалили на 40-й. У команды Аллегри 1 победа в 8 последних матчах

Теги Ювентус серия А Италия Анхель Ди Мария Массимилиано Аллегри Монца Кристиан Гюткьяер онлайны Футбол

«Ювентус» проиграл «Монце» (0:1) в гостях в 7-м туре Серии А.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Туринцы с 40-й минуты играли в меньшинстве – за удар соперника локтем в живот был удален Анхель Ди Мария.

Единственный гол на 74-й минуте забил датский форвард хозяев Кристиан Гюткьяер.

«Юве» одержал лишь 1 победу в 8 последних матчах. В Серии А команда Массимилиано Аллегри занимает 8-е место, набрав 10 очков.

Монца – Ювентус 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
18 сентября, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 74 Гюткьяер.
МонцаДи Грегорио, Мари, Иццо, Марлон (Кальдирола, 55), Карлос Аугусто (Биринделли, 85), Сенси (Барберис, 54), Пессина, Ровелла, Чурриа, Капрари (Кольпани, 69), Мота (Гюткьяер, 55).
ЮвентусПерин, Де Шильо (Соуле, 86), Бремер, Гатти, Данило, Паредес, Маккенни, Миретти (Фаджоли, 86), Ди Мария, Костич (Кин, 78), Влахович.
Предупреждения:
Бремер (22), Чурриа (89), Кальдирола (90).
Удаление:
Ди Мария (40).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные