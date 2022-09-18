«Ювентус» уступил «Монце» (0:1), Ди Марию удалили на 40-й. У команды Аллегри 1 победа в 8 последних матчах

«Ювентус» проиграл «Монце» (0:1) в гостях в 7-м туре Серии А.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Туринцы с 40-й минуты играли в меньшинстве – за удар соперника локтем в живот был удален Анхель Ди Мария.
Единственный гол на 74-й минуте забил датский форвард хозяев Кристиан Гюткьяер.
«Юве» одержал лишь 1 победу в 8 последних матчах. В Серии А команда Массимилиано Аллегри занимает 8-е место, набрав 10 очков.
- Дата проведения
- 18 сентября, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Гол:
- 1:0 – 74 Гюткьяер.
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Монца –
Ди Грегорио, Мари, Иццо, Марлон (Кальдирола, 55), Карлос Аугусто (Биринделли, 85), Сенси (Барберис, 54), Пессина, Ровелла, Чурриа, Капрари (Кольпани, 69), Мота (Гюткьяер, 55).
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Ювентус –
Перин, Де Шильо (Соуле, 86), Бремер, Гатти, Данило, Паредес, Маккенни, Миретти (Фаджоли, 86), Ди Мария, Костич (Кин, 78), Влахович.
- Предупреждения:
- Бремер (22), Чурриа (89), Кальдирола (90).
- Удаление:
- Ди Мария (40).