«Ювентус» уступил «Монце» (0:1), Ди Марию удалили на 40-й. У команды Аллегри 1 победа в 8 последних матчах

проиграл «Монце» (0:1) в гостях в 7-м туре Серии А.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Туринцы с 40-й минуты играли в меньшинстве – за удар соперника локтем в живот был удален .

Единственный гол на 74-й минуте забил датский форвард хозяев .

«Юве» одержал лишь 1 победу в 8 последних матчах. В Серии А команда занимает 8-е место, набрав 10 очков.

Таблица Серии А

Статистика Серии А