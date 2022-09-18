Педриньо об имени на футболке: «Никакого давления не было. Я сам выбрал имя Педро Габриэл»

Футболист прояснил ситуацию с написанием своего имени на форме.

«Имя на игровой футболке было выбрано еще до поездки в Россию. Об этом мне сказал мой агент.

Я не думал, что эта история вызовет такую реакцию. Никакого давления со стороны клуба не было. Я сам выбрал имя Педро Габриэл.

Руководство сказало, что я могу выбрать любое имя. Я знаю, что Россия – это Европа, где используются имя и фамилия.

Журналист неправильно перевел мои слова. Я не говорил слово руководство. Хочу закончить эту историю. Никакого давления на меня не было, я сам выбрал Педро Габриэл.

Я узнал от своих представителей про свое имя. Это было еще до моей поездки в Россию.

Я сразу остановился на варианте Педро Габриэл. Меня эта история печалит, хочу с ней закончить», – заявил бразилец.

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