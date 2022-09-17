Чемпионат России. «Зенит» победил «Динамо», ЦСКА уступил «Торпедо», «Ростов» обыграл «Крылья»

ЦСКА проиграл на выезде «Торпедо» (0:1) в 10-м туре Мир РПЛ.
Также в субботу «Зенит» в гостях победил «Динамо» (2:0).
В воскресенье «Краснодар» примет «Химки», «Спартак» сразится в дерби с «Локомотивом».
10-й тур
- Дата проведения
- 17 сентября, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
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Урал –
Помазун, Бевеев (Кулаков, 46), Бегич, Иллой-Айет, Быковский, Газинский (Сиссе, 46), Мишкич, Ранджелович, Подберезкин (Каштанов, 36), Гаджимурадов (Юшин, 77), Бикфалви (Влут, 4).
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Ахмат –
Шелия, Уциев, Швец, Быстров (Журавлев, 83), Богосовац, Трошечкин, Тимофеев, Харин (Камилов, 65), Олейников (Бериша, 80), Садулаев (Карапузов, 46), Ильин (Конате, 66).
- Предупреждения:
- Карапузов (50), Гаджимурадов (53), Быстров (61).
- Дата проведения
- 17 сентября, 14.00, «Лужники»
- Гол:
- 1:0 – 33 Шапич.
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Торпедо –
Бабурин, Смольников, Шапич, Ле Таллек (Кожемякин, 60), Кутепов, Самсонов, Караев (Чурич, 90), Каймаков (Рязанцев, 78), Савич (Енин, 59), Эркинов, Лебеденко (Турищев, 78).
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ЦСКА –
Акинфеев, Виллиан Роша, Дивеев (Заболотный, 86), Зайнутдинов, Гайич, Здьелар, Мендес, Мойзес (Ермаков, 73), Медина (Обляков, 73), Карраскаль, Чалов (Гайч, 72).
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.30, «Ростов-Арена»
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Ростов –
Песьяков, Сильянов, Мелехин, Осипенко (Прохин, 73), Чернов, Миронов (Щетинин, 62), Глебов, Уткин, Байрамян (Муамба Нтумба, 81), Комличенко (Голенков, 74), Полоз (Мельников, 81).
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Крылья Советов –
Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Ежов, Якуба (Витюгов, 69), Коваленко (Шитов, 87), Пиняев (Чиркович, 69), Глушенков (Хубулов, 90), Рахманович (Цыпченко, 87).
- Предупреждения:
- Пиняев (31), Солдатенков (36), Евгеньев (75), Сильянов (76), Чернов (80).
- Дата проведения
- 17 сентября, 19.00, «ВТБ Арена»
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Динамо –
Шунин, Даса, Сазонов, Фернандес, Лаксальт (Скопинцев, 77), Норманн (Гагнидзе, 46), Захарян (Гладышев, 77), Фомин, Макаров (Маричаль, 67), Смолов, Нгамале (Тюкавин, 86).
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Зенит –
Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Мантуан, 88), Малком (Кассьерра, 78), Сергеев (Круговой, 78), Мостовой (Клаудиньо, 70).
- Предупреждения:
- Дуглас Сантос (14), Лаксальт (32), Фернандес (43), Захарян (69), Скопинцев (79).
- Удаление:
- Фернандес (64).
- Дата проведения
- 18 сентября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 18 сентября, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 18 сентября, 16.30, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 18 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.