Чемпионат России. «Зенит» победил «Динамо», ЦСКА уступил «Торпедо», «Ростов» обыграл «Крылья»

проиграл на выезде «Торпедо» (0:1) в 10-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу в гостях победил «Динамо» (2:0).

В воскресенье примет «Химки», сразится в дерби с .

Чемпионат России

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ