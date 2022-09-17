Чемпионат России. «Зенит» победил «Динамо», ЦСКА уступил «Торпедо», «Ростов» обыграл «Крылья»

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ЦСКА проиграл на выезде «Торпедо» (0:1) в 10-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу «Зенит» в гостях победил «Динамо» (2:0).

В воскресенье «Краснодар» примет «Химки», «Спартак» сразится в дерби с «Локомотивом».

Чемпионат России

10-й тур

Урал – Ахмат 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
17 сентября, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
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Голы:
0:1 – 37 Харин, 1:1 – 84 Быковский, 1:2 – 90 Бериша.
УралПомазун, Бевеев (Кулаков, 46), Бегич, Иллой-Айет, Быковский, Газинский (Сиссе, 46), Мишкич, Ранджелович, Подберезкин (Каштанов, 36), Гаджимурадов (Юшин, 77), Бикфалви (Влут, 4).
АхматШелия, Уциев, Швец, Быстров (Журавлев, 83), Богосовац, Трошечкин, Тимофеев, Харин (Камилов, 65), Олейников (Бериша, 80), Садулаев (Карапузов, 46), Ильин (Конате, 66).
Предупреждения:
Карапузов (50), Гаджимурадов (53), Быстров (61).

 

Торпедо – ЦСКА 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
17 сентября, 14.00, «Лужники»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 33 Шапич.
ТорпедоБабурин, Смольников, Шапич, Ле Таллек (Кожемякин, 60), Кутепов, Самсонов, Караев (Чурич, 90), Каймаков (Рязанцев, 78), Савич (Енин, 59), Эркинов, Лебеденко (Турищев, 78).
ЦСКААкинфеев, Виллиан Роша, Дивеев (Заболотный, 86), Зайнутдинов, Гайич, Здьелар, Мендес, Мойзес (Ермаков, 73), Медина (Обляков, 73), Карраскаль, Чалов (Гайч, 72).
Предупреждения:
Ле Таллек (15), Кутепов (30), Мойзес (32), Самсонов (43), Лебеденко (62), Дивеев (77), Карраскаль (90), Эркинов (90), Бабурин (90).

 

Ростов – Крылья Советов 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
17 сентября, 16.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Байрамян, 1:1 – 12 Пиняев, 2:1 – 67, пенальти Полоз.
РостовПесьяков, Сильянов, Мелехин, Осипенко (Прохин, 73), Чернов, Миронов (Щетинин, 62), Глебов, Уткин, Байрамян (Муамба Нтумба, 81), Комличенко (Голенков, 74), Полоз (Мельников, 81).
Крылья СоветовЛомаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Ежов, Якуба (Витюгов, 69), Коваленко (Шитов, 87), Пиняев (Чиркович, 69), Глушенков (Хубулов, 90), Рахманович (Цыпченко, 87).
Предупреждения:
Пиняев (31), Солдатенков (36), Евгеньев (75), Сильянов (76), Чернов (80).

 

Динамо – Зенит 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
17 сентября, 19.00, «ВТБ Арена»
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Голы:
0:1 – 35 Мостовой, 0:2 – 90 Мантуан.
ДинамоШунин, Даса, Сазонов, Фернандес, Лаксальт (Скопинцев, 77), Норманн (Гагнидзе, 46), Захарян (Гладышев, 77), Фомин, Макаров (Маричаль, 67), Смолов, Нгамале (Тюкавин, 86).
ЗенитКержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Мантуан, 88), Малком (Кассьерра, 78), Сергеев (Круговой, 78), Мостовой (Клаудиньо, 70).
Предупреждения:
Дуглас Сантос (14), Лаксальт (32), Фернандес (43), Захарян (69), Скопинцев (79).
Удаление:
Фернандес (64).

 

Пари НН – Оренбург
Дата проведения
18 сентября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
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Сочи – Факел
Дата проведения
18 сентября, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Химки
Дата проведения
18 сентября, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Локомотив
Дата проведения
18 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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