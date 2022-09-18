У «Ак Барса» 0 из 29 в большинстве в 7 матчах сезона

«Ак Барс» ни разу не забил в большинстве в Фонбет чемпионате КХЛ.

Казанская команда под руководством тренера Олега Знарка не использовала 8 попыток реализовать лишнего в игре со «Спартаком» (4:1)

В 7 матчах сезона клуб ни разу не забил в большинстве, хотя получал 29 попыток для реализации.

В КХЛ только «Ак Барс» имеет на своем счету ноль заброшенных шайб в большинстве.

В следующем матче, 21 сентября, команда сыграет со .

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