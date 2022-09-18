«Есть там «кружок поклонников русофобии». Вы в своем хейте не захлебнетесь?» Лыжница Степанова об отстранении Норманна от сборной Норвегии

Вероника Степанова осудила невызов Матиаса Норманна в сборную Норвегии из-за игры в России.

«Вчерашний вечер был посвящен матчу – . Пропустить нельзя: за «Зенит» я болею с детства, а цвета общества «Динамо» защищаю.

Но футбол спокойно посмотреть не удалось – за «Динамо» дебютировал игрок сборной Норвегии Матиас Норманн. Нет, уже бывший игрок – его больше в сборную не вызывают.

И все из-за того, что решил играть в России. Есть все таки в Норвегии «кружок поклонников русофобии». Они и нам, лыжникам, жизнь отравлять пытаются, по мере их сил. Вы там в Норвегии в своем хейте не захлебнетесь, нет?

Брали бы пример с хорватов – защитник «Зенита» на чемпионат мира едет, и никому в голову не пришло его отстранить», – написала в телеграме олимпийская чемпионка в лыжной эстафете.

Норманна не будут вызывать в сборную Норвегии из-за решения остаться в России и перейти в «Динамо»