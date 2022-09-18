«Барса» будет играть в белой выездной форме в следующем сезоне – впервые с 70-х. На футболке будет ретро-эмблема

выбрала неожиданный цвет формы на следующий сезон.

В сезоне-2023/24 выездная форма каталонцев будет полностью белой. Президент клуба и совет директоров одобрили этот вариант.

Кроме того, на форме будет использоваться ретро-эмблема, схожая с эмблемой клуба из 70-х.

В последний раз «Барса» играла в белой форме в сезоне-1977/78. До 70-х «блауграна» регулярно играла в белом.

Возможный вариант эмблемы «Барселоны» на форме. Фото: footyheadlines.com

Нынешняя эмблема «Барселоны». Фото: twitter.com/FCBarcelona

В этом сезоне третья форма «Барселоны» выполнена в светло-сером цвете с красно-синим крестом на футболке.

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