Цорн о «Локо»: «9 очков в 10 турах – неудовлетворительный результат. Но у нас одна из самых молодых команд, она строится»

признал результаты «Локомотива» неудовлетворительными.

«Локомотив» проиграл «Спартаку» (0:1) в матче 10-го тура Мир .

– Говорили, что прошлый год был перестроечным для . Говорили, что в этом должен быть результат. Но его пока нет.

– То, что произошло за последнее время, не только мне известно. Тоже нелегко. Мы не получили часть футболистов, которых мы хотели. Не смогли договориться, чтобы они приехали в Россию.

По тренерскому вопросу зимой, когда доверились Марвину Компперу, не смогли реализовать те кандидатуры, которые хотели реализовать к лету на тренерскую позицию. Поэтому это тоже фактор, который откладывает развитие и усложняет процесс

– Вы понимаете, почему это произошло?

– Мы догадываемся, потому что мы хотели другого результата. Если посмотреть на все, что произошло и то, что происходит сейчас, то у нас молодая команда. Она одна из самых молодых в лиге и она строится.

Если посмотреть конец матча, то там были все россияне, кроме Митая. Это процесс, который продолжается. Это развитие, прогресс будет только через время.

– Десять туров прошло, какие итоги можете подвести?

– Когда ты после десяти туров имеешь девять очков, то это неудовлетворительный результат. Это не может устраивать нас, футболистов и тренерский штаб, – сказал спортивный директор клуба.