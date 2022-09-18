Гол Месси принес «ПСЖ» победу над «Лионом» – 1:0. Парижане выиграли 10 из 11 матчей сезона

«ПСЖ» обыграл в гостях «Лион» в 8-м туре Лиги 1 (1:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победный гол на 5-й минуте забил нападающий парижан Лионель Месси.
- Дата проведения
- 18 сентября, 21.45, «Групама Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 5 Месси.
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Лион –
Антони Лопеш, Гюсто, Тиаго Мендес, Лукеба, Тальяфико, Тете (Шерки, 75), Толиссо (Лепенан, 46), Какре (Рен-Аделаид, 75), Ляказетт, Дембеле, Токо-Экамби (Барколя, 87).
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Мендеш, Верратти (Мукиеле, 64), Фабиан Руис (Витинья, 57), Месси, Неймар (Солер, 86), Мбаппе.
- Предупреждения:
- Верратти (39), Доннарумма (90).