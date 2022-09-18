Гол Месси принес «ПСЖ» победу над «Лионом» – 1:0. Парижане выиграли 10 из 11 матчей сезона

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«ПСЖ» обыграл в гостях «Лион» в 8-м туре Лиги 1 (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный гол на 5-й минуте забил нападающий парижан Лионель Месси.

Лион – ПСЖ 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
18 сентября, 21.45, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – Месси.
ЛионАнтони Лопеш, Гюсто, Тиаго Мендес, Лукеба, Тальяфико, Тете (Шерки, 75), Толиссо (Лепенан, 46), Какре (Рен-Аделаид, 75), Ляказетт, Дембеле, Токо-Экамби (Барколя, 87).
ПСЖДоннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Мендеш, Верратти (Мукиеле, 64), Фабиан Руис (Витинья, 57), Месси, Неймар (Солер, 86), Мбаппе.
Предупреждения:
Верратти (39), Доннарумма (90).

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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