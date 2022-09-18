«Реал» обыграл «Атлетико» в гостях благодаря голам Родриго и Вальверде – 2:1

обыграл «Атлетико» в мадридском дерби в 6-м туре Ла Лиги (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На голы Родриго и Федерико Вальверде команда Диего Симеоне ответила только одним мячом, забитым Марио Эрмосо в концовке.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги