«Реал» обыграл «Атлетико» в гостях благодаря голам Родриго и Вальверде – 2:1

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Марио Эрмосо Федерико Вальверде Родриго Гоэс онлайны Футбол

«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби в 6-м туре Ла Лиги (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На голы Родриго и Федерико Вальверде команда Диего Симеоне ответила только одним мячом, забитым Марио Эрмосо в концовке.

Атлетико – Реал Мадрид 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
18 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 18 Родриго, 0:2 – 36 Вальверде, 1:2 – 83 Эрмосо.
АтлетикоОблак, Витцель, Фелипе, Рейнилду, Льоренте, Карраско (Эрмосо, 72), Коке (Корреа, 73), Кондогбиа (Сауль, 81), де Пауль (Мората, 62), Гризманн, Жоау Феликс (Матеус Кунья, 62).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди (Рюдигер, 75), Модрич (Камавинга, 82), Кроос (Асенсио, 86), Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 86).
Предупреждения:
Рейнилду (28), Менди (33), Коке (63), Карвахаль (88), Эрмосо (89).
Удаление:
Эрмосо (90).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные