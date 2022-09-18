«Реал» обыграл «Атлетико» в гостях благодаря голам Родриго и Вальверде – 2:1

«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби в 6-м туре Ла Лиги (2:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На голы Родриго и Федерико Вальверде команда Диего Симеоне ответила только одним мячом, забитым Марио Эрмосо в концовке.
- Дата проведения
- 18 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Витцель, Фелипе, Рейнилду, Льоренте, Карраско (Эрмосо, 72), Коке (Корреа, 73), Кондогбиа (Сауль, 81), де Пауль (Мората, 62), Гризманн, Жоау Феликс (Матеус Кунья, 62).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди (Рюдигер, 75), Модрич (Камавинга, 82), Кроос (Асенсио, 86), Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 86).
- Удаление:
- Эрмосо (90).