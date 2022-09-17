Кубок Содружества. Латыпов, Бабиков, Смольский, Халили и Цветков выступят в масс-старте

18 сентября на втором этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах пройдет мужской масс-старт.
Летний биатлон
2-й этап
Раубичи, Беларусь
Масс-старт, мужчины
Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена.
Предварительный старт-лист
1. Антон Смольский (Беларусь)
2. Антон Бабиков (Россия)
3. Кирилл Бажин (Россия)
4. Эдуард Латыпов (Россия)
5. Карим Халили (Россия)
6. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
7. Максим Воробей (Беларусь)
8. Иван Колотов (Россия)
9. Роман Еремин (Россия)
10. Степан Данилов (Беларусь)...
12. Алексей Вагин (Россия)
14. Александр Поварницын (Россия)
16. Никита Лобастов (Беларусь)
17. Максим Цветков (Россия)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах