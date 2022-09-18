Евробаскет-2022. Плей-офф. Испания победила Францию в финале, Германия обыграла Польшу за бронзу

В воскресенье, 18 сентября, в Берлине состоялись решающие матчи плей-офф Евробаскета-2022.
В финале турнира Испания победила Францию и в четвертый раз стала чемпионом Европы. В матче за бронзовые медали Германия обыграла Польшу.
Плей-офф
Матч за 3-е место
- Дата проведения
- 18 сентября, 18.15, «Мерседес-Бенц Арена»
- Германия
- Шредер (26 + 6 передач + 8 потерь), Фойгтманн (14 + 9 подборов + 6 передач), Обст (9), Тайс (9), Ф. Вагнер (8) – старт; Тиманн (6), Ло (5), Уайлер-Бэбб (3), Гиффи (2), Холлатц (0), Зенгфельдер (0), Вольфарт-Боттерманн (0).
- Польша
- Соколовски (18), Слотер (10 + 10 передач), Понитка (9), Бальцеровски (4), Сель (3) – старт; Гарбач (12), Дзева (8), Зисковски (4), Михалак (1), Коленда (0).
Финал
- Дата проведения
- 18 сентября, 21.30, «Мерседес-Бенц Арена»
- Испания
- Браун (14 + 11 передач), Эрнангомес (14 + 8 подборов), Фернандес (13), Лопес-Аростеги (0), Прадилья (0) – старт; Эрнангомес (27), Диас (8), Руди Фернандес (7), Брисуэла (3), Гаруба (2), Парра (0), Сайс (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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