Евробаскет-2022. Плей-офф. Испания победила Францию в финале, Германия обыграла Польшу за бронзу

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В воскресенье, 18 сентября, в Берлине состоялись решающие матчи плей-офф Евробаскета-2022.

В финале турнира Испания победила Францию и в четвертый раз стала чемпионом Европы. В матче за бронзовые медали Германия обыграла Польшу.

Евробаскет-2022 

Плей-офф

Матч за 3-е место

Германия – Польша 82:69 (19:14, 17:9, 18:26, 28:20)
Дата проведения
18 сентября, 18.15, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча
Германия
Шредер (26 + 6 передач + 8 потерь), Фойгтманн (14 + 9 подборов + 6 передач), Обст (9), Тайс (9), Ф. Вагнер (8) – старт; Тиманн (6), Ло (5), Уайлер-Бэбб (3), Гиффи (2), Холлатц (0), Зенгфельдер (0), Вольфарт-Боттерманн (0).
Польша
Соколовски (18), Слотер (10 + 10 передач), Понитка (9), Бальцеровски (4), Сель (3) – старт; Гарбач (12), Дзева (8), Зисковски (4), Михалак (1), Коленда (0).

Финал

Испания – Франция 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19)
Дата проведения
18 сентября, 21.30, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча
Испания
Браун (14 + 11 передач), Эрнангомес (14 + 8 подборов), Фернандес (13), Лопес-Аростеги (0), Прадилья (0) – старт; Эрнангомес (27), Диас (8), Руди Фернандес (7), Брисуэла (3), Гаруба (2), Парра (0), Сайс (0).
Франция
Фурнье (23), Ябуселе (13 + 6 передач), Гобер (6), Тарпи (4 + 9 подборов), Альбиси (1) – старт; Эртель (16 + 7 передач), Окобо (9), Пуарье (4), Луваву-Кабарро (0), Фалль (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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