Евробаскет-2022. Плей-офф. Испания победила Францию в финале, Германия обыграла Польшу за бронзу

В воскресенье, 18 сентября, в Берлине состоялись решающие матчи плей-офф Евробаскета-2022.

В финале турнира Испания победила Францию и в четвертый раз стала чемпионом Европы. В матче за бронзовые медали Германия обыграла Польшу.

Евробаскет-2022

Плей-офф

Матч за 3-е место

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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