«Барса» и «Бавария» попали в одну группу ЛЧ, Бензема – игрок сезона УЕФА, Захарян нужен «Челси», скандал с билетами на «Факел» – «Спартак», офсайдные линии появятся в РПЛ и другие новости

1. Состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов! «Барселона», «Бавария» и «Интер» сформировали в этом году группу смерти, причем мюнхенский и каталонский клубы встретятся третий год подряд. В одну группу попали «ПСЖ» и «Ювентус», «Милан» сыграет с «Челси», «Реалу» вновь выпал «Шахтер», а «Ливерпулю» – «Наполи». Все результаты жеребьевки смотрите здесь.

2. Карим Бензема признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА. Форвард «Реала» набрал в 4 раза больше очков, чем занявший второе место Кевин де Брюйне. Карло Анчелотти выиграл приз лучшему тренеру сезона от УЕФА, обойдя Клоппа и Гвардиолу.

3. Трансферная бомба дня: «Челси» хочет приобрести Арсена Захаряна. Лондонцы предложили 15 млн евро, это подтвердил авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио. По словам агента хавбека «Динамо», он реально близок к переходу.

4. «Факел» ошарашил фанатов народной команды, запретив проход со спартаковской символикой на матч в Воронеже. Московский клуб назвал требования незаконными и дискриминационными, пришлось вмешаться РПЛ. «Факел» после этого извинился за «некорректную формулировку», пообещав не выгонять людей с шарфами «Спартака» со стадиона.

5. Глава судей РФС Павел Каманцев заявил, что на матчи Мир РПЛ вернутся офсайдные линии ко второй части сезона.

6. Новак Джокович снялся с US Open, так как не сможет может въехать в США из-за отсутствия прививки от коронавируса. Действующий чемпион Даниил Медведев попал в четверть с Ником Кириосом и Феликсом Оже-Альяссимом, Андрей Рублев – с Рафаэлем Надалем.

Дарья Касаткина попала в четверть с Вероникой Кудерметовой, Онс Жабер и Анетт Контавейт.

7. Сборная России сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА, Бразилия, Бельгия, Аргентина – в тройке.

8. Определены все участники групповых стадий Лиги Европы и Лиги конференций. «Ференцварош» Станислава Черчесова пробился в ЛЕ. Вышедший в ЛК «Балкани» станет первым клубом из Косово, который сыграет в групповой стадии еврокубков, а «Вадуц» – первым из Лихтенштейна.

9. Японская фигуристка Аюми Шибаяма выиграла короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров во французском Куршевеле. У мужчин после короткой программы лидирует японский фигурист Шунске Накамура.

10. Экс-вратарь «Салавата» Анвар Сулейманов признался в покупке военного билета. За документ он заплатил, но на руки его не получил.

11. Антон Бабиков одержал победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка Содружества по биатлону. У женщин гонку выиграла белоруска Динара Алимбекова.

12. Второй номер драфта НБА-2022, центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен пропустит сезон из-за травмы стопы.

13. Огонь Спартакиады погасят под «До свидания, наш ласковый мишка». На закрытии выступят PIZZA, Ольга Серябкина, Стас Костюшкин и другие.

14. Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал создание объединенной лиги для команд Крыма, ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии.

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