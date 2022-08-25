«Факел» извинился перед «Спартаком»: «Имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика. Мы рады всем любителям футбола»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Факел Центральный стадион профсоюзов Футбол

«Факел» извинился перед «Спартаком» за слова о недопуске болельщиков на стадион.

Ранее клуб из Воронежа объявил о запрете прохода на матч с символикой красно-белых, сославшись на регламент. Москвичи выразили недовольство таким решением: «Незаконные дискриминационные требования». Факел» ответил: «Если болельщик пронесет шарф «Спартака», никто его выгонять со стадиона не будет».

«Мы допустили некорректную формулировку – имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика. Поэтому речи о том, что в Воронеже болельщиков с символикой «Спартака» не пустят на стадион, быть не может.

Приносим футбольному клубу «Спартак» извинения за некорректную формулировку – в нашем городе рады всем любителям футбола», – говорится в заявлении воронежского клуба.

Ранее «Спартак» отказался от гостевой квоты по билетам на игру в Воронеже.

Матч 7-го тура Мир РПЛ пройдет 27 августа 2022, начало – в 17:30 по московскому времени.

Теперь «Факел» – самый громкий клуб РПЛ. Вот что рассказывают его болельщики

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные