Экс-вратарь «Салавата» Сулейманов признался в покупке военного билета

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Анвар Сулейманов признался в покупке военного билета. 

Бывший вратарь «Салавата Юлаева» на допросе в Ленинском районном суде Уфы признал вину в даче взятки с целью покупки документа и уклонения от службы в армии. 

«Вину признал, от дачи показаний отказался на основании 51-й [статьи Конституции России], допросили свидетеля», – сообщили в пресс-службе суда.

Следующее заседание по этому делу назначено на 6 сентября. Хоккеисту грозит до 12 лет лишения свободы. 

Ранее в покупке военного билета признался нападающий СКА Михаил Воробьев. Также в покупке военного билета обвиняется Владислав Лукин. 

 

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