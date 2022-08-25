Экс-вратарь «Салавата» Сулейманов признался в покупке военного билета

Анвар Сулейманов признался в покупке военного билета.

Бывший вратарь на допросе в Ленинском районном суде Уфы признал вину в даче взятки с целью покупки документа и уклонения от службы в армии.

«Вину признал, от дачи показаний отказался на основании 51-й [статьи Конституции России], допросили свидетеля», – сообщили в пресс-службе суда.

Следующее заседание по этому делу назначено на 6 сентября. Хоккеисту грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в покупке военного билета признался нападающий СКА Михаил Воробьев. Также в покупке военного билета обвиняется Владислав Лукин.