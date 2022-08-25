Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов начнется в 19:00 по московскому времени

Сегодня пройдет жеребьевка группового этапа -2022/23.

Для жеребьевки, которая пройдет сегодня, 25 августа, в Стамбуле и начнется в 19:00 по московскому времени, клубы разбиты на четыре корзины.

Первая корзина: , «Айнтрахт», , , , , , .

Вторая корзина: , , , , , , , .

Третья корзина: Дортмунд, «Ред Булл Зальцбург», , , , «Бенфика», «Спортинг», «Байер».

Четвертая корзина: «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория» Пльзень, «Маккаби» Хайфа, «Рейнджерс», «Копенгаген», «Динамо» Загреб.

Для ассоциаций с двумя представителями клубы объединят в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Для ассоциаций с четырьмя представителями будут составлены две пары. Пары будут составляться с учетом интереса телеаудитории.

Команды из одной национальной ассоциации не смогут встретиться на этом этапе.

Клубы из России не были допущены до участия в еврокубках в этом сезоне.

Знаем всех участников ЛЧ-2022/23. Жеребьевка – уже в четверг