Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов начнется в 19:00 по московскому времени

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Сегодня пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2022/23.

Для жеребьевки, которая пройдет сегодня, 25 августа, в Стамбуле и начнется в 19:00 по московскому времени, клубы разбиты на четыре корзины.

Первая корзина: «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту», «Аякс».

Вторая корзина: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «РБ Лейпциг», «Тоттенхэм».

Третья корзина: «Боруссия» Дортмунд, «Ред Булл Зальцбург», «Шахтер», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».

Четвертая корзина: «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория» Пльзень, «Маккаби» Хайфа, «Рейнджерс», «Копенгаген», «Динамо» Загреб.

Для ассоциаций с двумя представителями клубы объединят в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Для ассоциаций с четырьмя представителями будут составлены две пары. Пары будут составляться с учетом интереса телеаудитории.

Команды из одной национальной ассоциации не смогут встретиться на этом этапе.

Клубы из России не были допущены до участия в еврокубках в этом сезоне.

Знаем всех участников ЛЧ-2022/23. Жеребьевка – уже в четверг

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